Kartal Kasımpaşa'ya hazır

Sergen Yalçın idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Sergen Yalçın idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.


Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.


Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.





