Kartal Kayra Yılmaz: "Her maça 3 puan almak için çıkacağız"

Kayserispor’un başarılı oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz ise, milli maç arasının kendilerine iyi geldiğini kaydederek, "Milli maç arası aslında bize iyi geldi. Eksiklerimizi giderdik. Güçlü yönlerimizi daha iyi hale getirmeye çalıştık. Fenerbahçe maçı da bizim için önemli bir maç. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum iki takım adına da. Öncelikle zorlu geçecek. Biz tamamıyla hazırız. Bugün ve yarın da çalışmalarımızı tamamlayıp inşallah Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz taraftarımızın önünde. Dediğim gibi bugün de hazırlıklarımızı yapacağız. Yarın da son antrenmanımızı yapıp maça hazırlanacağız. Hoca geldiğinden beri de zaten hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sonuçlarımız da kötü değil. Özellikle son 2-3 maç üzerinde. Bundan sonraki süreçte de inşallah Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. İyi sonuç alıp bundan sonraki haftalarda da daha sonrasında Rize’ye gideceğiz. Daha sonraki maçlarda da inşallah 3 puan alacağız. Biz Kayserispor olarak hiçbir maçta ezilmiyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam edecek. Oyunu galip gelmeye, skoru almaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bundan sonraki süreçlerde de 3 puan almak için her maça sahip çıkacağız" diye konuştu.