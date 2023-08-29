Kartal milli arayı bekliyor

Beşiktaş'ta 15 Eylül'e kadar devam edecek olan transfer sürecinde sona gelinmeden gerekli takviyelerin yapılması bekleniyor. Bazı bölgelere takviye yapan ancak stoper ve 10 numara bölgesine henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılar, milli maçlar için lige verilecek arada bu açıkları da kapatacak.





Beşiktaş, perşembe günü Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi sonrası 3 Eylül Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce yaptığı açıklamada milli ara sonrası yeni transferlerin de takıma adapte olacağını ifade etmişti.

















İki bölgeye takviye





Şu ana kadar takıma Amartey, Alex OxladeChamberlain, Rashica, Rebic, Bahktiyor, Jean Onana ve Emrecan Bulut'u kadrosuna katan siyah-beyazlı yönetim, iki bölgeye daha takviye yapacak.





Beşiktaş'ta hem teknik heyetin hem de camianın beklentisi stopere ve 10 numaraya takviye yapılması. Bu yönde çalışmalarını sürdüren yönetimin havuzunda farklı ülkelerden isimler var. Teknik heyet ise lig devam ederken Afrika Kupası'na gidecek oyuncuların sayısının fazla olması nedeniyle, transferlerin başka kıtalardan yapılmasını istiyor.





Şu ana kadar ligde 2 maçta 4 puan toplayan, Avrupa maçları nedeniyle de Adana Demirspor maçı ertelenen siyah-beyazlılar, milli aranın ardından tam kadroyla ligde bir ivme yakalamak istiyor.











