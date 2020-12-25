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Kartal takipte

Kartal takipte

Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkan Beşiktaş, ilk yarıda zorlansa da ikinci yarıda bulduğu tek golle rakibini mağlup etti. Son haftalardaki çıkışını sürdüren siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü Hırvat oyuncu Domagoj Vida kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son haftalardaki çıkışını sürdüren siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü Hırvat oyuncu Domagoj Vida kaydetti.

Son haftalardaki çıkışını sürdüren siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü Hırvat oyuncu Domagoj Vida kaydetti.

Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü Vida kaydetti. 6. dakikada Ghezzal’ın orta sahada yaptığı hata sonrasında topu çalan Emre Güral keleye düzgün bir şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şut sağ direğin dibinden auta çıktı. 10. dakikada Emre Güral’ın derinlemesine pasında topla buluşan Lobjanidze, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı.

  • Bu oyuncunun kaleciyi çalımladıktan sonra topa yetişememesi sonucu top auta çıktı. 45+5. dakikada Kitsiou’nun şutunu kaleci Ersin Destanoğlu oyun alanına çeldi. 53’te Beşiktaş’ta Welinton’ın sağdan ortasına Mensah kafa vuruşuyla çıktı. Ancak onun vuruşu kaleci Ricardo’da kaldı. 58’de Lobzhanidze Beşiktaş ceza sahasının sağından içeri girdi. Onun şutu kaleci Ersin’den sekti. Seken topu tamamlayan Lukasik topu üstten auta gönderdi. 61’de Beşiktaş sağ kanattan Ghezzal ile frikik kullandı. Ghezzal’ın ortasına kafayla yükselen Vida topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 79’da Lobzhanidze ceza sahasının içinden topu Lukasik’e gönderdi. Onun şutu üstten auta çıktı.

Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Sergen Yalçın, geçen hafta Erzurumspor’u 4-0 yendikleri maçın 11’inden 3 ismi değiştirdi. Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve N’Koudou’yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N’Sakala ve Cyle Larin’e şans verdi. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig’de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı. Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz’a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N’Sakala’ya forma verdi. N’Sakala, Süper Lig’de son olarak 6 Kasım’da Gaziantep FK’ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11’de oynamıştı. Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier’i de Necip Uysal’ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.11’de forma giydi.

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