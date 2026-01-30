Kasımpaşa ile Estesie Dental Klinik arasında sponsorluk anlaşması

Kasımpaşa, sağlık ve estetik sektörünün öncü markalarından Estesie Dental Klinik ile "Şort Sponsorluğu" anlaşmasına imza attı.

Kemerburgaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni; Kulüp CEO’su Ceyhun Kazancı, Estesie Dental Klinik Yönetim Kurulu Başkanları Dr. Aybegüm Şelli ve Dr. Cüneyt Şelli ile futbolcular Cenk Tosun ve Kerem Demirbay’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.