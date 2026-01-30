Yeni Şafak
Kasımpaşa ile Estesie Dental Klinik arasında sponsorluk anlaşması

17:4230/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Kasımpaşa ile Estesie Dental Klinik arasında imzalanan şort sponsorluğu anlaşmasının töreni.

Kasımpaşa ve Estesie Dental Klinik arasında "Şort Sponsorluğu" anlaşması imzalandı.

Kasımpaşa, sağlık ve estetik sektörünün öncü markalarından Estesie Dental Klinik ile "Şort Sponsorluğu" anlaşmasına imza attı.

Kemerburgaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni; Kulüp CEO’su Ceyhun Kazancı, Estesie Dental Klinik Yönetim Kurulu Başkanları Dr. Aybegüm Şelli ve Dr. Cüneyt Şelli ile futbolcular Cenk Tosun ve Kerem Demirbay’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Estesie Dental Klinik; implant tedavileri, gülüş tasarımı ve genel diş tedavileri alanlarında hizmetler sunan bir sağlık kuruluşudur.



#Kasımpaşa
#Estesie Dental
#Sponsorluk Anlaşması
