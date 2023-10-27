Kasımpaşalı oyuncuların gol sevinçleri
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u konuk etti. İstanbul derbisinde kazanan ev sahibi ekip oldu. Kasımpaşa mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Fall, 56. dakikada Aytaç ve 72. dakikada Ngoy kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 76. dakikada Emir Kaan attı. Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 18'e yükseltirken, İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.
Gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. İstanbulspor evinde Pendikspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa-İstanbulspor maçının dakika dakika özeti
27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Coly'nin pasında ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Loshaj'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
32. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte savunmanın uzaklaştırmak istediği top arkaya açıldı. Gomis önüne düşen topu kafa vuruşuyla Fall'a bıraktı. Fall'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0
45. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun ortasında arka direkte topa yükselen Muammer'in kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu Omeruo çizgiden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
56. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis hemen solundaki Aytaç'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aytaç Kara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
72. dakikada Kasımpaşa 3 farklı üstünlük yakaladı. Orta sahada topu uzaklaştırmak isteyen Okan Erdoğan'dan topu kapan Ngoy ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleci Jensen ile karşı karşıya kalan Ngoy topu ağlarla buluşturdu: 3-0
76. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sambissa kalecinin yanından topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyondaki Emir Kaan Gültekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.