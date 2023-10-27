Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u konuk etti. İstanbul derbisinde kazanan ev sahibi ekip oldu. Kasımpaşa mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Fall, 56. dakikada Aytaç ve 72. dakikada Ngoy kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 76. dakikada Emir Kaan attı. Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 18'e yükseltirken, İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.