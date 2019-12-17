Kasımpaşa kupada sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu rövanş maçında 2. Lig ekibi Vanspor, sahasında Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin normal süresi ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erince maç uzatmalara gitti. İstanbul ekibi uzatmalarda bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve tur atlayan taraf oldu.
Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 34. dakikada Hajradinovic ve 96'da İlhan Depe kaydetti. Vanspor'un golleri ise 45+1. dakikada penaltıdan Batuhan Er ile 61'de Serdar Cansu'dan geldi.
Kasımpaşa'nın son 16 turundaki rakibi 20 Aralık Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.
Kasımpaşa, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Vanspor ile 2-2 berabere kaldı ve adını Türkiye Kupası'nda son 16'ya yazdırdı
⚽ 34' Hajradinovic
⚽ 45+1' Batuhan Er (P)
⚽61' Serdar Cansu
⚽96' İlhan Depe pic.twitter.com/GtknCeJ9FA
Kasımpaşa, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Vanspor ile 2-2 berabere kaldı ve adını Türkiye Kupası'nda son 16'ya yazdırdı
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