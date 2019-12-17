ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kasımpaşa kupada sürprize izin vermedi

Kasımpaşa, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Vanspor ile 2-2 berabere kaldı ve adını Türkiye Kupası'nda son 16'ya yazdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa'ya turu getiren golü İlhan Depe attı.

Kasımpaşa'ya turu getiren golü İlhan Depe attı.

Fotoğraf: Özkan Bilgin / AA

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu rövanş maçında 2. Lig ekibi Vanspor, sahasında Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin normal süresi ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erince maç uzatmalara gitti. İstanbul ekibi uzatmalarda bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve tur atlayan taraf oldu.

Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 34. dakikada Hajradinovic ve 96'da İlhan Depe kaydetti. Vanspor'un golleri ise 45+1. dakikada penaltıdan Batuhan Er ile 61'de Serdar Cansu'dan geldi.

Kasımpaşa'nın son 16 turundaki rakibi 20 Aralık Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

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