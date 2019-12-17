Kasımpaşa kupada sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu rövanş maçında 2. Lig ekibi Vanspor, sahasında Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin normal süresi ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erince maç uzatmalara gitti. İstanbul ekibi uzatmalarda bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve tur atlayan taraf oldu.

Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 34. dakikada Hajradinovic ve 96'da İlhan Depe kaydetti. Vanspor'un golleri ise 45+1. dakikada penaltıdan Batuhan Er ile 61'de Serdar Cansu'dan geldi.

Kasımpaşa'nın son 16 turundaki rakibi 20 Aralık Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.