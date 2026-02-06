Yeni Şafak
Kasımpaşa'dan son gün 3 transfer birden

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kış transferinin son gününde üç futbolcuya birden imza attırdı. Lacivert-beyazlılar, Altınordu forması giyen Burak Gültekin, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında oynayan Mehmet Burak Reçber ve FC Shkupi'den Ahmet Kaan Öztürk anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transferin son gününde 3 oyuncuya birden imza attırdı.


Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Altınordu forması giyen Burak Gültekin, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında oynayan Mehmet Burak Reçber ve FC Shkupi'den Ahmet Kaan Öztürk'le sözleşme imzalandı.


Kulübün Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yeni transferlere Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı eşlik etti.


Kasımpaşa, yapılan transferleri, "Kendilerini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atan genç futbolcularımıza, armamız altında başarılar dileriz. Hoş geldiniz çocuklar!" ifadeleriyle duyurdu.





