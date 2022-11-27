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Katar'da Almanya Milli Takımı'na protesto: Mesut Özil'in posterlerini açtılar

İspanya-Almanya maçı öncesinde tribünlerde dikkat çeken bir görüntü vardı. Katar'daki futbolseverler, ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'in posterlerini açarak Almanya Milli Takımı'nı protesto etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Katarda Almanya Milli Takımına protesto: Mesut Özilin posterlerini açtılar
Katar'daki futbolseverler, Almanya Milli Takımı'nı ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'in posterleriyle protesto etti .

Japonya maçı öncesinde Katar'daki yasaklara dikkat çekmek için ağızlarını kapatan Almanlara yanıt gecikmedi.

İspanya maçı öncesinde Katar'daki futbolseverler, ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'in posterlerini açarak Almanya Milli Takımı'nı protesto etti.

Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

  • Hatırlanacağı üzere Mesut Özil, Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalmış ve yaptığı açıklamayla milli takıma veda ettiğini duyurmuştu.

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