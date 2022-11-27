Katar'da Almanya Milli Takımı'na protesto: Mesut Özil'in posterlerini açtılar

Japonya maçı öncesinde Katar'daki yasaklara dikkat çekmek için ağızlarını kapatan Almanlara yanıt gecikmedi.
İspanya maçı öncesinde Katar'daki futbolseverler, ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'in posterlerini açarak Almanya Milli Takımı'nı protesto etti.
Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
- Hatırlanacağı üzere Mesut Özil, Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalmış ve yaptığı açıklamayla milli takıma veda ettiğini duyurmuştu.
Katar'daki futbolseverler, Almanya Milli Takımı'nı ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'in posterleriyle protesto etti #FIFAWorldCup pic.twitter.com/P7yzM0rzr2
Katar'daki futbolseverler, Almanya Milli Takımı'nı ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'in posterleriyle protesto etti #FIFAWorldCup pic.twitter.com/P7yzM0rzr2— SPOR (@yenisafakspor) November 27, 2022