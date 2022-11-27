Katar'da Almanya Milli Takımı'na protesto: Mesut Özil'in posterlerini açtılar İspanya-Almanya maçı öncesinde tribünlerde dikkat çeken bir görüntü vardı. Katar'daki futbolseverler, ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'in posterlerini açarak Almanya Milli Takımı'nı protesto etti.

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