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Kayseri'de ilginç anlar: İstifa sesleri yükselirken galibiyet golü geldi

Kayserispor, geriye düştüğü maçın 90+3. dakikasında Mame Thiam ile bulduğu golle Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseride ilginç anlar: İstifa sesleri yükselirken galibiyet golü geldi
Hikmet Karaman için tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karagümrük, 23. dakikada Bartolacci ile öne geçti. Kayserispor bu gole, 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam ile cevap vererek maçı kazandı.

Karagümrük'te Luckassen ve Kayserispor'da Onur Bulut maçta kırmızı kart gördü.

Kayserisporlu taraftarlar, mücadele 1-1 devam ederken "Hikmet (Karaman) istifa" tezahüratlarında bulundu. Bu sırada sarı-kırmızılı takımının galibiyet golünü bulması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.


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