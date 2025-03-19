Kayserili sporculardan 3 altın madalya

Yarışmalarda, Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü’nden Şehit Kemikkıran Makaralı Yay W1 Erkekler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Kenan Babaoğlu Makaralı Yay Erkekler Open Kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Kenan Babaoğlu ile Tanju Kula’dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Open Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Toplamda 3 altın madalya alan Kayserili sporcular yarışmaya damgasını vurdu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi en iyi temsil eden sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.