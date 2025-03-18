Zirvede Okçular Vakfı Spor Kulübü var

Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.
2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı. Okçular Vakfı Spor Kulübü 9 madalya ile zirvenin sahibi oldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süre organizasyon, madalya müsabakalarıyla sona erdi.
Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla zirvede yer aldı.
Organizasyonda bireysel müsabakalarda birinci olan sporcular şöyle:
Klasik yay erkekler açık:
Sadık Savaş
Klasik yay kadınlar açık:
Zehra Özbey Torun
Makaralı yay erkekler açık:
Kenan Babaoğlu
Makaralı yay kadınlar açık:
Öznur Cüre Girdi
Erkekler W1 açık:
Şehit Kemikkıran
Kadınlar W1 açık:
Nil Mısır
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#Sadık Savaş