Kayserispor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacak

Fenerbahçeli seyirciler
Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.
Bu mücadele deplasman seyircisinin alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kara göre, Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takım seyircisi alınmayacak.
Alınan bu karara göre, sarı-lacivertli takımın taraftarları mücadeleyi stadyumdan takip edemeyecek.