Kayserispor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularıyla görüşmelerini sürdürüyor. Peki Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri uzatılacak mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.