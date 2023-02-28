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Spor

Kayserispor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacak

Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince, Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takım seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
13:18 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçeli seyirciler

Fenerbahçeli seyirciler

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.


Bu mücadele deplasman seyircisinin alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kara göre, Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takım seyircisi alınmayacak.


Alınan bu karara göre, sarı-lacivertli takımın taraftarları mücadeleyi stadyumdan takip edemeyecek.






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Kayserispor
1 saat önce
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Kayserispor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacak
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