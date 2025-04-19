Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor Jakirovic ile 11. karşılaşmasına çıkıyor

Kayserispor Jakirovic ile 11. karşılaşmasına çıkıyor

11:5019/04/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Antrenman teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yapıldı.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Antrenman teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe’ye konuk olacak. Boşnak teknik adam Jakirovic, Fenerbahçe teknik direktörü Morinho’ya karşı puan alabilmenin hesabını yapıyor.

Süper Lig’in 32. haftasında İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor maçında Morinho ile Jakirovic, birbirine üstünlük kurmak için oyuncularını sahaya sürecek. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak isteyen ünlü teknik direktöre karşı ilk sınavını verecek olan Jakirovic, sarı-kırmızılı takımın başında 11. kez sahaya çıkacak.


Jakirovic yönetiminde 10 maça çıkan Kayserispor, bu maçlarda 6 galibiyet 2 beraberlik alırken 2 kez de yenildi. Bu iki mağlubiyeti deplasman maçlarında Beşiktaş ve Gaziantep FK’ya karşı alan Kayserispor, Kadıköy’de oynanacak maçta Fenerbahçe’ye konuk olacak.



#Süper Lig
#Kayserispor
#Sergej Jakirovic
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS BURSLULUK SINAVI 2025 GİRİŞ BELGESİ: Bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı?