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Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle bir araya geldi

Kayserispor'un iki futbolcusu Carlos Mane ve Anthony Uzodimma bir protokol kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu
Mane Kayserispor formasıyla bu sezon 10, Uzodimma ise 6 maça çıktı.

Kayserisporlu futbolcular Carlos Mane ve Anthony Uzodimma, lise öğrencileriyle söyleşide buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, Necdet Taş Anadolu Lisesi'nde söyleşi gerçekleştirildi.

Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Mane, Kayserispor'un daha iyi yerlere gelmesi için tüm ekibin canla başla çalıştığını söyledi. Uzodimma ise Kayseri'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Kulüp menajeri Yunus Akbulut, söyleşiye katılan öğrencilere ilk iç saha maçı için bilet hediye edeceklerini söyledi. Mane ve Uzodimma, söyleşi sonunda öğrenciler için atkı ve forma imzaladı.

Öte yandan teknik direktör Çağdaş Atan, Akbulut'u cep telefonundan görüntülü arayıp, salondaki öğrencileri selamladı. Söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de katıldı.

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