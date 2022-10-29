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De Bruyne'ün şık golü galibiyeti getirdi

Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Leicester City'yi 1-0 mağlup etti. Manchester City'e galibiyeti getiren golü frikikten Kevin De Bruyne kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Kevin De Bruynenin Leicester Citye attığı frikik golünü izle
De Bruyne'ün gol vuruşu

Zirve mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leicester City'ye konuk oldu.

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland, sakatlığı nedeniyle Leicester City karşısında dinlendirildi.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, De Bruyne'in 49. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı maçın 72. dakikasında oyundan alındı.

  • Puanını 29'a çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leicester City ise 11 puanda kaldı.

Kevin De Bruyne'nin frikik golü:

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