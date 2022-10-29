De Bruyne'ün şık golü galibiyeti getirdi

Dünya

Pelosi’nin eşine saldıran şüpheli gözaltında

Paul Pelosi'nin saldırı sonrasında hastaneye kaldırıldığı, kafatasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı derin ve ciddi yaralar sebebiyle ameliyat edildiği belirtildi. San Francisco polis şefi William Scott, düzenlediği basın toplantısında saldırının nasıl olduğunu açıklayarak saldırının kasıtlı olduğunu vurguladı.