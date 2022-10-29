De Bruyne'ün şık golü galibiyeti getirdi

Zirve mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leicester City'ye konuk oldu.
Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland, sakatlığı nedeniyle Leicester City karşısında dinlendirildi.
Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, De Bruyne'in 49. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı maçın 72. dakikasında oyundan alındı.
- Puanını 29'a çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leicester City ise 11 puanda kaldı.
Kevin De Bruyne'nin frikik golü:
🔥 Kevin de Bruyne'den olağanüstü bir frikik golü! #PL pic.twitter.com/lCmD3oKAU7
🔥 Kevin de Bruyne'den olağanüstü bir frikik golü! #PL pic.twitter.com/lCmD3oKAU7— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 29, 2022