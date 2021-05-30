Kezman'ın büyük değişimi: "O eski halinden eser yok şimdi"

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük ve 138'i orta çaplı olmak üzere 181 operasyon icra edildiğini, 225'i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.