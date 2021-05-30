Kezman'ın büyük değişimi: "O eski halinden eser yok şimdi"

Manchester City ile Chelsea arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını yorumlamak üzere ülkesi Sırbistan'da kamera karşısına geçen Kezman'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Daha önce uzun sakallı haliyle dikkat çeken 42 yaşındaki eski futbolcunun saçlarının döküldüğü görüldü.
Ayrıca bıyık bırakan Kezman'ı taraftarlar tanımakta zorlandı.
İşte Kezman'ın yıllar içindeki büyük değişimi:
Mateja Kezman'ın o eski halinden eser yok şimdi pic.twitter.com/nXAqYJK5Si
Mateja Kezman'ın o eski halinden eser yok şimdi pic.twitter.com/nXAqYJK5Si— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 30, 2021