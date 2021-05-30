Spor Kezmanın büyük değişimi "O eski halinden eser yok şimdi"
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Kezman'ın büyük değişimi: "O eski halinden eser yok şimdi"

Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Mateja Kezman'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kezmanın büyük değişimi: O eski halinden eser yok şimdi
Kezman ülkesinde yorumculuk yapmaya başladı.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını yorumlamak üzere ülkesi Sırbistan'da kamera karşısına geçen Kezman'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce uzun sakallı haliyle dikkat çeken 42 yaşındaki eski futbolcunun saçlarının döküldüğü görüldü.

Ayrıca bıyık bırakan Kezman'ı taraftarlar tanımakta zorlandı.

İşte Kezman'ın yıllar içindeki büyük değişimi:

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