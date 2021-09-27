Kim Min-Jae için övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi

Deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla zirveye yerleşen Fenerbahçe'de keyifler bir hayli yerinde. Başakşehir mağlubiyeti sonrasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle yeniden havaya giren sarı-lacivertlilerde, genç stoper Kim Min-Jae de gösterdiği performansla alkış toplamaya devam ediyor.

TRT Spor'da yayınlanan programda Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyetini değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Koreli oyuncu için övgü dolu sözler kullandı.

"Türkiye'deki en iyi stoper"

Çok isabetli bir transfer olduğunu belirten Dilmen, "Fenerbahçe savunması ligin en iyisi. Türkiye'deki en iyi stoper de Kim Min-Jae. Fiziğine göre çabukluğu ve hızı iyi. Yüksek toplarda üstün. Pereira'nın Çin'de görüp getirdiği biri" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Haklı bir galibiyet aldı"

Mücadele hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin en iyi oyunlarından birisini oynadığını söyledi. Dilmen, "Maçın 2-1 bitmesi bana göre sürpriz oldu. Sezon başından beri en iyi performanslarından biriydi. Başakşehir, Fenerbahçe'yi tuzağa düşürdü ve temposuna uydurdu. Hatayspor, beklemediği bir hızda buldu Fenerbahçe'yi. Hız anlamında kalitesi düşük kaldı Hatayspor'un. Genel anlamda baktığımızda Fenerbahçe sezonun en iyi futbolunu oynadı. Haklı bir galibiyet aldı" dedi.

SPOR Attila Szalai'nin hareketi alkış topladı

SPOR Metin Tekin'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: Bu ligin seviyesinde değil

SPOR Fenerbahçe'de Hatay'da zirveye yerleşti

SPOR Hatayspor-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran karar: "Bu hata değil, kasıt"