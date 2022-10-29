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Kim Min Jae en çok yenmek istediği takımı açıkladı

Napoli'nin başarılı futbolcu Kim Min Jae, en çok yenmek istediği takımın Juventus olduğunu söyledi. Güney Koreli stoper, "Napoli taraftarının onları hiç sevmediğini biliyorum. Bu yüzden en çok alt etmek istediğim takım Juventus" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kim Min Jaenin en çok yenmek istediği takım hangisi?
Kim, Napoli formasıyla 15 maça çıktı ve 2 gol attı.

Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Kim Min Jae, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"Tereddüt etmedim"

Transferiyle ilgili konuşan başarılı oyuncu, "Napoli’nin teklifini kabul ederken bir an bile tereddüt etmedim" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Napoli tarihine adını yazdırmak istediğini belirten Güney Koreli futbolcu, hedeflerinin İtalya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

"En çok Juventus'u yenmek istiyorum"

Kim Min Jae, "En çok hangi takımı yenmek istersin" sorusuna, "Juventus" cevabını verdi. Napoli taraftarının Juventus'tan hiç hoşlanmadığını aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Bu yüzden en çok alt etmek istediğim takım Juventus" dedi.

"Serigo Ramos'a hayranım"

İdolünün Sergio Ramos olduğunu açıklayan Kim, "Profesyonel futbolcu olduğumdan beri Sergio Ramos'a hep hayran olmuşumdur. Onu videolarda inceledim, ondan çok şey öğrendim. Onun izinden gitmeyi umuyorum" şeklinde konuştu.

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