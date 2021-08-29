Kimse adını bile bilmezken, şimdi önlem alınan futbolcu oldu

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray savunma yaparak durduramayız"

Oyun planı hakkında konuşan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray'ı sadece savunma yaparak durduramayız. Bizim de hücum yapmamız gerekiyor. Doğru çıkışlar, doğru geçişler. Savunma geçişlerini de iyi yapmamız lazım. Biz hem Galatasaray'ı durdurmanın peşindeyiz hem de hücum yapmamız gerekiyor" dedi.

"Barış Alper için özel bir önlem aldık"

"Maçta herhangi bir oyucuya önlem alacak mısınız?" sorusuna cevap veren Arslan, "Galatasaray'daki her oyuncu özel oyuncu. Barış Alper iyi bir oyuncu. Biz de onun için özel bir önlem aldık. Asla pes etmek niyetinde değiliz, rakibimize de saygı duyuyoruz. Güzel bir maç için buradayız" ifadelerini kullandı.

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Barış Alper Yılmaz Randers maçında büyük beğeni toplamıştı

Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, Danimarka ekibi Randers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve alınan galibiyette önemli rol oynamıştı.





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