UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan ve Türk güreşinin en köklü organizasyonu olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenleniyor.