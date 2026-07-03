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Edirne’de asırlık gurur günü! 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor

Edirne’de asırlık gurur günü! 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor

12:033/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Bugün Edirne’de Başlıyor!
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Bugün Edirne’de Başlıyor!

Türk spor tarihinin en köklü geleneği, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nin göz bebeği olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665. kez kapılarını açıyor. 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek olan dev organizasyon, bugün (Cuma) minik boy pehlivanların çayıra çıkmasıyla resmen başladı. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan ve Türk güreşinin en köklü organizasyonu olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenleniyor.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Program Özeti:
3 Temmuz 2026 (Bugün - Cuma):
Minik boy pehlivanların güreşleriyle başlıyor. Tribün girişleri ücretsiz. Resmi açılış töreni akşam saatlerinde (yaklaşık 18.00) yapılacak.
4 Temmuz 2026 (Cumartesi):
Çeşitli boylardaki güreşler ve başpehlivanlık ilk turları devam ediyor.
5 Temmuz 2026 (Pazar):
Başpehlivanlık yarı finalleri, finali, ağalık ihalesi ve kapanış töreni. Başpehlivanlık finali bugün gerçekleşecek.
Bu yıl yaklaşık 840 pehlivan (40’u başpehlivan) er meydanına çıkacak. Müsabakalar
TRT Spor
ve
TRT Spor Yıldız
kanallarından canlı yayınlanacak.


#665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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15 Temmuz
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