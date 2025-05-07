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Kırşehirspor Başkanı Hantorun: "Gücümüz tükendi şehir sahip çıkmalı"

Kırşehirspor Başkanı Hantorun: "Gücümüz tükendi şehir sahip çıkmalı"

18:477/05/2025, Çarşamba
IHA
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Kırşehirspor
Kırşehirspor

Kırşehirspor Kulübü Başkanı Çağatay Hantorun, zorlu bir sezonu ligde kalarak tamamladıklarını ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle gelecek sezon için bütçelerinin olmadığını belirterek, "Gücümüz tükendi, şehir sahip çıkmalı" dedi.

Kırşehirspor Kulübü Başkanı Çağatay Hantorun 2024-2025 sezonunu değerlendirdiği basın toplantısında, zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını ve ligde kalma hedeflerine ulaştıklarını belirtti.


Sezona ligde kalma parolasıyla başladıklarını ifade eden başkan Hantorun, "Büyük maddi sıkıntılar ve imkânsızlıklar içerisinde, stres altında bir sezon geçirdik. Ama Allah bizi mahcup etmedi, hedefimize ulaştık. Amacımız Kırşehirspor'un profesyonel liglerde kalıcı olmasıydı ve bunu başardık" diye konuştu.


"Son atımlık barutumuzu bu sezon takımı ligde tutmak için harcadık"

Başkan Hantorun, gelinen noktada yönetimin maddi gücünün tükendiğini vurgulayarak, "Son atımlık barutumuzu bu sezon takımı ligde tutmak için harcadık. Önümüzdeki yıl ne futbolcu alacak, ne takım kuracak, ne de malzeme alacak bütçemiz var. Artık tıkandık" diye konuştu.

Şehrin idarecilerine ve halkına seslenen başkan Hantorun, "Ya şehirde bir bütünlük olacak, idarecilerimiz siyasi ayrışmaları bir kenara bırakarak bu takıma el atacak ya da takım sahipsiz kalırsa BAL yolu gözüküyor. Biz bu sahipsizliği hep reddettik, mücadele ettik. Ama gücümüz buraya kadar" ifadelerini kullandı.




#Kırşehirspor
#Kırşehir Başkanı Çağatay Hantorun
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