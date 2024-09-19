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Sırbistan'da Türk gecesi: Benfica milli oyuncularımızın golleriyle Kızılyıldız'ı mağlup etti |ÖZET

Sırbistan'da Türk gecesi: Benfica milli oyuncularımızın golleriyle Kızılyıldız'ı mağlup etti |ÖZET

22:2719/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Benfica iki golle kazandı.
Benfica iki golle kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Kızılyıldız - Benfica maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.


Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.


Müsabakanın 29. dakikasında bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

Kızılyıldız, 86. dakikada Felicio Milson'ın attığı golle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Benfica karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna galibiyetle başladı.


Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu. Kerem, "Devler Ligi"nde 3. kez ağları sarsarken, Orkun ise ilk golünü kaydetti.

KIZILYILDIZ - BENFİCA MAÇ SONUCU


KIZILYILDIZ - BENFİCA MAÇ ÖZETİ

Kızılyıldız - Benfica maçının özetini izlemek için


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU



#Benfica
#Kızılyıldız
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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