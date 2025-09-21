Yeni Şafak
Kocaelisporlu taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

16:5621/09/2025, Pazar
IHA
Kocaelispor taraftarları maç öncesi takıma moral verdi.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kocaelispor’un evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmaya yeşil-siyahlı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, 31 binin üzerinde bilet satıldı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yalnızca 1 puanı bulunan ve ligin son sırasında yer alan Kocaelispor, bugün saat 17.00’de Çaykur Rizespor’u konuk edecek.


Karşılaşma öncesinde binlerce taraftar stadyumun önünde takım otobüsünü coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, takıma moral vermek için dakikalarca tezahüratlarda bulundu. Müsabakanın başlamasına 1 saat kala 31 binin üzerinde bilet satıldığı ifade edildi.


Kocaelispor Kulübü 5 haftada alınan kötü sonuçların ardından 12. adam desteğini sağlamak için bilet fiyatlarında indirime gitmişti. 33 bin kişi kapasiteli Kocaeli Stadyumu’nda neredeyse tüm biletlerin tükendiği karşılaşmada Kocaelispor ilk 3 puanını alabilmek için sahaya çıkacak.





