Kocaelisporlu taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yalnızca 1 puanı bulunan ve ligin son sırasında yer alan Kocaelispor, bugün saat 17.00’de Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Kocaelispor Kulübü 5 haftada alınan kötü sonuçların ardından 12. adam desteğini sağlamak için bilet fiyatlarında indirime gitmişti. 33 bin kişi kapasiteli Kocaeli Stadyumu’nda neredeyse tüm biletlerin tükendiği karşılaşmada Kocaelispor ilk 3 puanını alabilmek için sahaya çıkacak.