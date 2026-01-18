Kocaelisporlulardan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a saldırı girişimi

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçının ardından Kocaelispor taraftarları, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'a saldırı girişiminde bulundu.
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor’u geriden gelerek son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin ardından stadyum çevresinde gergin anlar yaşandı.
Kocaelisporlu bazı taraftarlar, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’a yönelik saldırı girişiminde bulundu.
Yaşanan olaylar üzerine güvenlik güçleri hızla müdahalede bulundu. Başkan Ertuğrul Doğan’ın bulunduğu aracın etrafı güvenlik çemberine alınarak güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırılması sağlandı.
Çıkan arbede sırasında bazı saldırganlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olaylar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.