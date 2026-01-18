Yeni Şafak
Kocaelisporlulardan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a saldırı girişimi

20:4418/01/2026, Pazar
Kocaelispor taraftarlarından başkan Ertuğrul Doğan'a saldırı. Çevik kuvvet ekipleri aracın etrafını sardı ve güvenlik koridoru oluşturdu.
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçının ardından Kocaelispor taraftarları, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'a saldırı girişiminde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor’u geriden gelerek son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından stadyum çevresinde gergin anlar yaşandı.

Kocaelisporlu bazı taraftarlar, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’a yönelik saldırı girişiminde bulundu.

Yaşanan olaylar üzerine güvenlik güçleri hızla müdahalede bulundu. Başkan Ertuğrul Doğan’ın bulunduğu aracın etrafı güvenlik çemberine alınarak güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırılması sağlandı.

Çıkan arbede sırasında bazı saldırganlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olaylar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.




#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Kocaelispor
