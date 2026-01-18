Trabzonspor'dan Selçuk İnan'a gönderme: Maç sonu gündem olan paylaşım

Trabzonspor, Süper Lig'de Kocaelispor'u Ernest Muçi'nin son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etti. Bordo mavili kulüp maçın ardından Selçuk İnan'a gönderme yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Kocaelispor'a konuk oldu.
Bordo-mavililer geriye düştüğü karşılaşmada Ernest Muçi'nin 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Maçın ardından Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a göndermede bulundu.
Ernest Muçi'nin attığı golü paylaşan Trabzonspor, “O isterse atar” açıklamasını yaptı.
Hafta içi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, "Ernest Muçi'ye gol attırmayacağız, ona özel önlem alacağız." demişti.