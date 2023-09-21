Konferans'ta hedef 2'de 2

Temsilcilerimiz galibiyet için sahada.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ilk maçında bugün Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek. Sezona oldukça etkili bir yapan sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 4. Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.
Sarı-lacivertlilerde ligde son oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Batshuayi
Nordsjalland: Andreas, Kian, Svensson, Frese, Tverskov, Diomande, Ingvartsen, Nyrgen, İbrahim Osman, Villadsen, Nagalo
Beşiktaş Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında bugün Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazandı.
Club Brugge: Mignolet, Nwadike, Mechele, Spileers, Sabbe, Skov Olsen, Vetlesen, Vanaken, De Cuyper, Zinckernagel, Buchanan
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar
Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Exxen'den yayınlanacak.