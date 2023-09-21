Konferans'ta hedef 2'de 2

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ilk maçında bugün Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek. Sezona oldukça etkili bir yapan sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 4. Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.