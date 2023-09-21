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Spor

Konferans'ta hedef 2'de 2

Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Kadıköy'de Nordsjaelland; Beşiktaş ise Belçika'da Club Brugge ile yapacakları ilk maçlarında 3 puan istiyor.

09:29 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Temsilcilerimiz galibiyet için sahada.

Temsilcilerimiz galibiyet için sahada.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ilk maçında bugün Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek. Sezona oldukça etkili bir yapan sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 4. Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.


Sarı-lacivertlilerde ligde son oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.


Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak.


Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Batshuayi

Nordsjalland: Andreas, Kian, Svensson, Frese, Tverskov, Diomande, Ingvartsen, Nyrgen, İbrahim Osman, Villadsen, Nagalo


Beşiktaş Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında bugün Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazandı.


Muhtemel 11'ler

Club Brugge: Mignolet, Nwadike, Mechele, Spileers, Sabbe, Skov Olsen, Vetlesen, Vanaken, De Cuyper, Zinckernagel, Buchanan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar


Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Exxen'den yayınlanacak.






#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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