Konferans'ta kritik viraj: 3'te 3 olsun

Gruplara kalınması ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor.
Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz bugün play-off turu rövanş maçlarına çıkacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play- off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında bugün Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Twente'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
Twente ile yapılan ilk maçın ardından kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu ile hafta başı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Miha Zajc, Djiku ve Luan Peres de kadroya alınmadı. Takımdan ayrılması beklenen Batshuayı ise kadroda yer aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.
Play-off turunda Beşiktaş tarafından isimleri UEFA listesine verilmeyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ve genç oyuncu Semih Kılıçsoy bugünkü maçta forma giymeyecek.
Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana Demirspor, play-off turuna gelene kadar sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.