Konferans'ta kritik viraj: 3'te 3 olsun

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz bugün play-off turu rövanş maçlarına çıkacak.





Twente-Fenerbahçe





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play- off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında bugün Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Twente'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.





Twente ile yapılan ilk maçın ardından kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu ile hafta başı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Miha Zajc, Djiku ve Luan Peres de kadroya alınmadı. Takımdan ayrılması beklenen Batshuayı ise kadroda yer aldı.





STAT: Twente

HAKEM: Fabio Maresca (İtalya)

SAAT: 20.00

YAYIN: S Sport

TWENTE: Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Kjölö, Bruns, Sampsted, Steijn, Vlap, Sadilek, Rots, Ugalde

TEKNİK DİREKTÖR: Joseph Oosting

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Kent, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal













Beşiktaş-Dinamo Kiev





UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.





Play-off turunda Beşiktaş tarafından isimleri UEFA listesine verilmeyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ve genç oyuncu Semih Kılıçsoy bugünkü maçta forma giymeyecek.





STAT: Beşiktaş

SAAT: 21.00

YAYIN: TRT Spor

HAKEM: Joao Pinheiro (Portekiz)

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Colley, Necip, Onur, Salih, Amir, Rashica, Fernandes, Muleka, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

DİNAMO KİEV: Bushchan, Popov, Tymchyk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Buyalsky, Dubinchak, Vanat, Voloshyn

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu









Adana Demirspor-Genk





Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.





UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana Demirspor, play-off turuna gelene kadar sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.





STAT: Yeni Adana

HAKEM: Jose Luis Munuera (İspanya)

SAAT: 21.00

YAYIN: TV 8.5

ADANA DEMİRSPOR: Karacic, Semih, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Rodrigues, Stambouli, Nani, Cherif Ndiaye

TEKNİK DİREKTÖR: Patrick Kluivert

GENK: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Munoz, Fadera, Collins, Hrosovsky, Kayembe, Galarza, El Khannous, Oyen

TEKNİK DİREKTÖR: Wouter Vrancken





🔥 #AdanaDemirinMaçıVar

🏆 UECL Play-Off Turu 2. Maç

🆚 KRC Genk

🗓 31 Ağustos Perşembe

🕘 21.00

🏟 Yeni Adana Stadyumu

📺 @TV8Bucuk

📲 #ADSvGNK pic.twitter.com/s3oYUvCPCx — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 30, 2023











