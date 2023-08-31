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Spor

Konferans'ta kritik viraj: 3'te 3 olsun

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcilerimizden Fenerbahçe 5-1 kazandığı maçın rövanşında Hollanda'da Twente ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i kendi sahasında ağırlayacak. Belçika'daki ilk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor da evinde Genk'i yenerek tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa'daki başarısını gruplara adını yazdırarak sürdürmeyi hedefliyor.

09:22 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gruplara kalınması ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor.

Gruplara kalınması ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor.

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz bugün play-off turu rövanş maçlarına çıkacak.


Twente-Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play- off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında bugün Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Twente'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.


Twente ile yapılan ilk maçın ardından kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu ile hafta başı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Miha Zajc, Djiku ve Luan Peres de kadroya alınmadı. Takımdan ayrılması beklenen Batshuayı ise kadroda yer aldı.


STAT:
Twente
HAKEM:
Fabio Maresca (İtalya)
SAAT:
20.00
YAYIN:
S Sport
TWENTE:
Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Kjölö, Bruns, Sampsted, Steijn, Vlap, Sadilek, Rots, Ugalde
TEKNİK DİREKTÖR:
Joseph Oosting
FENERBAHÇE:
İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Kent, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR:
İsmail Kartal



Beşiktaş-Dinamo Kiev

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.


Play-off turunda Beşiktaş tarafından isimleri UEFA listesine verilmeyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ve genç oyuncu Semih Kılıçsoy bugünkü maçta forma giymeyecek.


STAT:
Beşiktaş
SAAT:
21.00
YAYIN:
TRT Spor
HAKEM:
Joao Pinheiro (Portekiz)
BEŞİKTAŞ:
Mert, Rosier, Colley, Necip, Onur, Salih, Amir, Rashica, Fernandes, Muleka, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR:
Şenol Güneş
DİNAMO KİEV:
Bushchan, Popov, Tymchyk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Buyalsky, Dubinchak, Vanat, Voloshyn
TEKNİK DİREKTÖR:
Mircea Lucescu


Adana Demirspor-Genk

Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.


UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana Demirspor, play-off turuna gelene kadar sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.


STAT:
Yeni Adana
HAKEM:
Jose Luis Munuera (İspanya)
SAAT:
21.00
YAYIN:
TV 8.5
ADANA DEMİRSPOR:
Karacic, Semih, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Rodrigues, Stambouli, Nani, Cherif Ndiaye
TEKNİK DİREKTÖR:
Patrick Kluivert
GENK:
Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Munoz, Fadera, Collins, Hrosovsky, Kayembe, Galarza, El Khannous, Oyen
TEKNİK DİREKTÖR:
Wouter Vrancken




#UEFA
#Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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