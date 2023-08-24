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Spor

Temsilcilerimiz Konferans'ta avantaj için sahada

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, evinde Hollanda'nın Twente takımın ağırlayacakç Adana Demirspor ise deplasmanda Belçika temsilcisi Genk karşısında rövanş için avantaj peşinde.

10:35 . 24/08/2023 الخميس
Yeni Şafak
Temsilcilerimiz sahne alıyor.

Temsilcilerimiz sahne alıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.


Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalsky, Dubinchak, Yarmolenko, Vanat, Voloshyn Beşiktaş: Mert, Rosıer, Amartey, Colley, Onur, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.


Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan ekranlarından yayınlanacak.


Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Becao, Djiku, Oostervvolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Batshuayi

Twente: Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Brenet, Kjölö, Regeer, Sampsted, Sadilek, van Wolfswinkel, Rots, Ugalde


Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek playoff'a yükselmişti.


Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV8.5 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Muhtemel 11'ler

Genk: Vandevoordt, Cuesta, Outtara Mohammed, McKenzie, El Khannous, Hrosovsky, Munoz, Kayembe, ColinsSor, Fadera, Bansu Baah

Adana Demirspor: Karacic, Semih, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Rodrigues, Stambouli, Mbaye Niang






#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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