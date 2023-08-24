Temsilcilerimiz sahne alıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalsky, Dubinchak, Yarmolenko, Vanat, Voloshyn Beşiktaş: Mert, Rosıer, Amartey, Colley, Onur, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan ekranlarından yayınlanacak.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Becao, Djiku, Oostervvolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Batshuayi
Twente: Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Brenet, Kjölö, Regeer, Sampsted, Sadilek, van Wolfswinkel, Rots, Ugalde
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek playoff'a yükselmişti.
Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV8.5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Genk: Vandevoordt, Cuesta, Outtara Mohammed, McKenzie, El Khannous, Hrosovsky, Munoz, Kayembe, ColinsSor, Fadera, Bansu Baah
Adana Demirspor: Karacic, Semih, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Rodrigues, Stambouli, Mbaye Niang