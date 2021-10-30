Fenerbahçe galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Soner Dikmen ve 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 84. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Konyaspor, Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 20'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Fenerbahçe'de 80. dakikada sakatlanan Enner Valencia oyuna devam edemedi. 5 değişiklik hakkını kullanan sarı-lacivertliler, oyuna 10 kişi devam etti.

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Arka arkaya 3. mağlubiyet

Ligin 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, 10. hafta sahasında Alanyaspor'a 2-1 kaybetmişti. Bu hafta da deplasmanda Konyaspor'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, arka arkaya 3 maç mağlup oldu.

3 sakatlık var

Fenerbahçe, Konyaspor maçında 3 puanın dışında 3 oyuncusunu da sakatlığa kurban verdi. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia sakatlıklarından dolayı oyuna devam edemedi.

İlk yarıdan dakikalar

2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı önündeki Soner’de kaldı. Bu oyuncunun kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

8. dakikada ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Rossi’nin şutu kaleci Sehic’te kaldı.

11. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

34. dakikada sol kanattan Çekiçi’nin ceza sahasına çevirdiği topu kontrol eden Cikalleshi’nin müsait pozisyondaki yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada Guilherme’nin sol kanattan yaptığı ortasında iyi yükselen Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı.

39. dakikada Nazım’ın sağ kanattan yaptığı ortayda ceza sahası içinde Pelkas’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

İlk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

55. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında, arka direkte yükselen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında Valencia'nın röveşata vuruşunda top direkten döndü.

62. dakikada orta sahadan topla hareketlenen Valencia'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü.

63. dakikada Serdar Gürler'in altıpas üzerinde yerden ortasında, kale önünden istediği vuruşu yapamayan Çekiçi topu dışarıya gönderdi.

69. dakikada Bytyqi'nin ortasında topa hareketlenen Serdar Gürler ile çarpışması sonucu sakatlanan kaleci Altay Bayındır, gözyaşı içerisinde sahayı terk etti.

80. dakikada girdiği pozisyonda sakatlanan Valencia oyuna devam edemedi. Beş oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Fenerbahçe maçı 10 kişi sürdürdü.

84. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı bire indirdi. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

90+7. dakikada yarı sahasından topla çıkan Michalak'ın sağ kanattan sert şutunda kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.