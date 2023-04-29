Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Puzuelo ve 85. dakikada Soner Dikmen kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 12. dakikada Marek Hamsik kaydetti. Ayrıca bordo-mavili takımda Bakasetas 45+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 45'e yükseltti. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.