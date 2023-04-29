Konyaspor-Trabzonspor maçından kareler
Süper Lig'in 32. haftasında arabam.com Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Puzuelo ve 85. dakikada Soner Dikmen kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 12. dakikada Marek Hamsik kaydetti. Ayrıca bordo-mavili takımda Bakasetas 45+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 45'e yükseltti. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
Konyaspor-Trabzonspor maç özeti
Konyaspor-Trabzonspor maçının özeti
12. dakikada konuk ekip öne geçti. Bardhi'nin sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1.
33. dakikada Moreno'nun pasına hareketlenen Pozuelo'nun sol kanattan sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
36. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan çizgiye inen Moreno'nun ayağının dışıyla gönderdiği topla altıpas üzerinde buluşan Pozuelo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
41. dakikada Trezeguet'in ortasında kale direği önünde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda Sehic, gole izin vermedi.
45+4. dakikada Bakasetas'ın Soner Dikmen'e müdahalesinde VAR'ın uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Trabzonsporlu oyuncuya kırmız kart gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.
64. dakikada Guilherme’nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topu kontrol edip vurdu ancak Trabzonspor savunması bu topu kale çizgisinden çıkardı.
70. dakikada Pozuelo’nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
75. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazsında topla buluşan Diouf’un içeriye çevirdiği topa savunma dokundu. Sol çapraza doğru açılan topa Pozuelo gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada Pozuelo’nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı fakat savunmaya da değen top direğin dibinden kornere çıktı.
85. dakikada Guilherme’nin sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Soner meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Mücadele 2-1 sona erdi.