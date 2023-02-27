Kulüplerden taraftar gruplarına uyarı: Provokasyona gelmeyin

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye el ele vererek yaraları sarmaya çalıştığı bugünlerde tehlikeli bir provokasyon girişimine imza atıldı.





Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında belli bir taraftar kesimi, birlik ve beraberliği zedeleyici sloganlar attı. Tribünlerin büyük bir bölümü ise bu sloganlara tepki gösterdi.





Tribünlerde yaşanan bu provokasyon girişimlerinin ardından futbol camiasından birlik mesajları geldi.





"Sahaları siyaset alanları değildir"





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne böyle zor ve sıkıntılı günlerde çok daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.













"Farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak durun"





Süper Lig ekipleri de sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi ve taraftar gruplarını provokasyona gelmemeleri konusunda uyardı.





Başakşehir Kulübü'nden yayımlanan açıklamada, Türkiye'nin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığı hatırlatılarak, "Ülkemiz son yüz yılda yaşanan en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya. Başakşehir Futbol Kulübü olarak futbolun muazzam gücünü, iyilik için kullanmanın tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Söylenecek her sözün, haykırılacak her kelimenin birlik ve beraberlik üzerine olmasını arzuluyoruz. Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz. Bu felaketin yaralarını omuz omuza saralım" ifadeleri kullanıldı.





"Sonuna kadar devletin ve milletin yanındayız"





Ümraniyespor Kulübü, "Futbol kulüplerinin bir üst kimlik olduğunu; tribünlerin farklı cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüşleri olan kişiler tarafından oluştuğunu ve öyle kalması gerektiğini hatırlatırız" açıklamasını yaptı.





Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır" denilirken, Sivasspor da "Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür" ifadeleriyle bir duyuru yaptı.





"Futbola siyaset sokma içinde olanları şiddetle kınıyoruz"





Alanyaspor Kulübü, "Futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız", Konyaspor Kulübü, "Milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon büyük Türkiye ailesinin yanındayız", Gaziantep Futbol Kulübü, "Güzel yarınlar için birlik beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde omuz omuza olacağımıza inancımız sonsuzdur" açıklamaları yaptı.





Kulüpler Birliği Vakfı'ndan ortak açıklama





Son olarak Kulüpler Birliği de ortak bir açıklama yayımladı. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüpler Birliği olarak devletin milletine, milletin devletine en fazla ihtiyacı olduğu, yüz yılın felaketini yaşadığımız bugünlerde, ayrışma değil birleşmenin tarafında olmamız gerektiğini vazife kabul ettiğimizi vurguluyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da arttırmak, depremzedelerin yaralarını sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız, her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir" ifadelerine yer verildi.









TÜM RENKLERİMİZLE, VAR GÜCÜMÜZLE pic.twitter.com/tG0EQlh1t0 — Kulüpler Birliği (@kulupler) February 27, 2023



















