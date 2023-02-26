|
Reklam
Reklam
Spor

Levent Şahin'in yeni takımı açıklandı: Ücret almadan çalışacak

TFF 2. Lig kulüplerinden İskenderunspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Levent Şahin ile anlaştı.

17:39 . 26/02/2023 Pazar
AA
Levent Şahin, Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

Levent Şahin, Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Levent Şahin ile anlaştığını belirtti.


Bolat, "Teknik direktörümüz Levent Şahin, hiçbir ücret almadan takımımızda görev yapacaktır. Anne memleketi İskenderun olan hocamız Levent Şahin yaşadığımız deprem felaketinde üç kuzenini ve bir eniştesini İskenderun'da kaybetmiştir. İlk andan itibaren her yarayı sarmak adına büyük bir çaba göstererek acımızı paylaşan ve bu süreçte takımımızın başına geçen hocamıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" dedi.






#TFF 2. Lig
#İskenderunspor
#Levent Şahin
2 saat önce
default-profile-img
Levent Şahin'in yeni takımı açıklandı: Ücret almadan çalışacak
Bakan Koca açıkladı: Koşullara uymayan sağlık kurumlarının binaları boşaltılacak
AFAD Başkanı Yunus Sezer: 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi
MSB’nin deprem bölgesinde yaşam destek faaliyetleri aralıksız sürüyor
İzmir'de sahte alkol operasyonu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.