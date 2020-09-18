Trabzonspor Lewis Baker'i bedavaya kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Lewis Baker'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’ın, 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Karadeniz ekibi Baker'e 2020/21 futbol sezonu için 700 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Performansı Vitesse'de zirve yaptı

Geçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds United, ondan önceki sezon ise Middlesbrough formalarını terletti. Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Hollanda ekibi Vitesse ile oldu. İngiliz futbolcu 2 sezon terlettiği Vitesse formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.