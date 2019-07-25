Lille Yusuf Yazıcı'dan vazgeçmedi: Hazırlık maçını izlediler

Lille Kulübü, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmıyor. Fransız ekibinin sportif direktörü Luis Campos, bordo mavililerin Hoffenheim ile oynadığı hazırlık maçını scout ekibinden bir yetkiliye takip ettirdi.

Hatırlanacağı üzere Lille yetkilileri önceki günlerde Türkiye'ye gelerek pazarlıklarda bulunmuş ancak transferde sonuç alamamışlardı. Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için 21 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 25 pay isterken Fransız ekibi teklifini bonuslarla 17 milyon euroya kadar yükseltmişti.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 11 başladığı Hoffenheim karşılaşmasında harika bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Öte yandan Yusuf Yazıcı ikinci yarının başında Ünal Karaman tarafından oyundan alındı.