Spor Real Madrid 14 kez Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı
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Real Madrid 14. kez Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı

Liverpool ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Real Madrid, 21 yaşındaki Vinicius'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve Devler Ligi'nde zafere ulaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool-Real Madrid maç özeti ve golleri izle: Vinicius gol izle
Real Madrid, Vinicius'un attığı golle Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile İspanya La Liga takımı Real Madrid, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da karşı karşıya geldi. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşma, bazı taraftarların stada girememesi gerekçesiyle ertelendi ve TSİ 22.36'da başladı.

İki dev ekibi karşı karşıya getiren mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

59'uncu dakikada gelişen Real Madrid atağında Carvajal, sağ kanattan topu içeri çevirdi. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Vinicius Junior, buluştuğu topu boş ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın kalan bölümünde Liverpool'un yakaladığı birçok net pozisyonda sahneye çıkan Real Madrid file bekçisi Thibaut Courtois, İngiliz ekibinin beraberliği yakalamasına müsaade etmedi ve İspanya temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

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  • Real Madrid bu şampiyonlukla birlikte 14'üncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürmüş oldu.

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