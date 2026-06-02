Liverpool'dan sürpriz hoca tercihi: Anlaşma açıklandı

12:36 2/06/2026, Salı
Liverpool
Teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayıran Premier Lig devi Liverpool, yeni hocasını belirledi. İngiliz ekibi, 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Andoni Iraola anlaşma sağladı.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilecek isim belli oldu. İngiliz devinde yönetim, son olarak Bournemouth'u çalıştıran İspanyol teknik adam Andoni Iraola anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, 43 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

ANDONİ IRAOLA KİMDİR?

Andoni Iraola, modern futbolun yükselen teknik adamları arasında gösterilen İspanyol çalıştırıcılardan biridir. Oyunculuk kariyerinde uzun yıllar Athletic Bilbao forması giyen Iraola, teknik direktörlük kariyerine İspanya'da başladıktan sonra özellikle Rayo Vallecano ile dikkat çekti. Hücum odaklı, yüksek tempolu ve önde baskıya dayalı oyun anlayışıyla kısa sürede Avrupa'nın öne çıkan teknik direktörlerinden biri haline geldi.

2023 yılında Bournemouth'un başına geçen Iraola, Premier League'de takımı istikrarlı bir yapıya kavuşturdu. 2025/26 sezonunda Bournemouth, ligde 38 maçta 13 galibiyet, 18 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 57 puan topladı ve Avrupa bileti aldı. Iraola'nın kariyerinde teknik adamlığa ilk adımını attığı AEK Larnaca'da kazandığı Kıbrıs Süper Kupası bulunuyor.




