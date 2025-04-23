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Los Angeles Lakers seriyi 1-1’e getirdi

Los Angeles Lakers seriyi 1-1’e getirdi

10:4223/04/2025, Çarşamba
IHA
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Los Angeles Lakers seriyi 1-1’e getirdi
Los Angeles Lakers seriyi 1-1’e getirdi

NBA’de Batı Konferansı play-off 2. maçında Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves’u 94-85’lik skorla yenerek, seriyi 1-1’e getirdi.

NBA’de heyecan play-off maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı’nda Los Angeles Lakers, evinde karşılaştığı Minnesota Timberwolves’u 94-85’lik skorla mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi. Lakers’ta Luka Doncic 31 sayı, 12 ribaund ve LeBron James de 21 sayı, 11 ribaund ile oynayarak double double yaptı. Minnesota’da ise Julius Randle 27 sayı, Anthony Edwards da 25 sayıyla mücadele etse de yenilgiyi önleyemedi.


Oklahoma City seriyi 2-0 yaptı

Batı Konferansı’nda Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Memphis Grizzlies’i 118-99’luk skorla yendi ve seriyi 2-0 yaptı. Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 27 sayı, Jalen Williams 24 sayı ve Chet Holmgren de 20 sayıyla müsabakayı tamamladı. Memphis’te ise Jaren Jackson Jr. 26 sayı ve Ja Morant da 23 sayıyla oynadı.


Indiana, Milwaukee karşısında seride 2-0 öne geçti

Doğu Konferansı’nda Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse’da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks’ı 123-115’lik skorla mağlup etti. Seride 2-0 öne geçen Indiana’da Pascal Siakam 24 sayı, Tyrese Haliburton da 21 sayıyla galibiyete katkı verdi. Milwaukee’de ise Giannis Antetokounmpo’nun 34 sayı, 18 ribaund ve Bobby Portis de 28 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:


Doğu Konferansı

Indiana Pacers: 123 - Milwaukee Bucks: 115


Batı Konferansı

Oklahoma City Thunder: 118 - Memphis Grizzlies: 99

Los Angeles Lakers: 94 - Minnesota Timberwolves: 85

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