Lucescu'dan Aboubakar'a cevap geldi: Eğitimine göre davrandı diyebilirim

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off Turu rövanşında Dinamo Kiev deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
''Eğitimine göre davrandı diyebilirim''
"Beşiktaş iyi ve tecrübeli bir takım"
Karşılaşmanın dengeli gittiğini sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, “Bence çok dengeliydi. İkinci yarının 10’uncu dakikasına kadar da dengeli gitti. Golden sonra Beşiktaş tecrübesini kullanarak atak üretti. Bizi nasıl zayıf bırakacaklarını gösterdiler. İyi ve tecrübeli bir takımlar. Biz ise genç bir takımız. Soyunma odasında da oyuncularıma bunu söyledim. Golden sonra iki gol daha atabilirlerdi. Defansta fazla hata yaptık. Maç 0-0 giderken gol atabilsek durum değişebilirdi” diye konuştu.
“İlginç bir lig olacak”
Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını da değerlendirmesi istenen Lucescu, “Diğer takımları bilmiyorum ama Beşiktaş iyi bir takım. Çok para harcadı. Biz ise zor şartlarda oynuyoruz. Oyuncularıma bu yüzden saygı duyuyorum. Ukrayna futbolunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. İlginç bir lig olacak” ifadelerini kullandı.