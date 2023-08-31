Lucescu'dan Aboubakar'a cevap geldi: Eğitimine göre davrandı diyebilirim

Beşiktaş Stadyumu’nun atmosferini çok sevdiğini belirten Lucescu,

“Aboubakar neden böyle yaptı bilmiyorum. Eğitimine göre davrandı diyebilirim. Ben bu atmosferi çok seviyorum. İnanılmaz bir taraftar vardı. Ben bu stadın yapılmasına katkı sağlamak için 2 yıllık kontratımı bıraktım. Burası benim evim gibi”