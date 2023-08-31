Lucescu'ya cevabı Aboubakar verdi

Beşiktaş Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekibimiz Aboubakar ile 53.dakikada önce geçti. Beşiktaş'ın golcü ismi Aboubakar attığı gol sonrası Dinamo Kiev kulübesinin önünde Lucescu'ya karşı gol sevincini yaşadı.

Geçen hafta oynanan ilk maçın ardından Lucescu, '' Beşiktaş’a karşı değil, Afrika milli takımına karşı oynadık… Gambiyalı, Kongolu, Ganalı, Angolalı… Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla böyle bir takıma karşı oynamak çok zor.'' açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamalar sonrası Rumen hocaya tepkiler gelmişti.