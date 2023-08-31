Lucescu'ya cevabı Aboubakar verdi

Aboubakar, attığı gol sonrası yaşadığı sevinç
Beşiktaş Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekibimiz Aboubakar ile 53.dakikada önce geçti. Beşiktaş'ın golcü ismi Aboubakar attığı gol sonrası Dinamo Kiev kulübesinin önünde Lucescu'ya karşı gol sevincini yaşadı.
Ne olmuştu?
Geçen hafta oynanan ilk maçın ardından Lucescu, '' Beşiktaş’a karşı değil, Afrika milli takımına karşı oynadık… Gambiyalı, Kongolu, Ganalı, Angolalı… Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla böyle bir takıma karşı oynamak çok zor.'' açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamalar sonrası Rumen hocaya tepkiler gelmişti.
Masuaku tepki göstermişti
Siyah beyazlıların Demokratik Kongo asıllı Fransız sol beki Arthur Masuaku, Lucescu’nun sözlerini sosyal medya hesabında alıntılayarak “Yani bu açıklama kabul edilebilir mi? Sorun yok mu?” ifadelerini kullandı.