MAÇ SONUCU | Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 0-0'lık sonuçla tamamlandı ve takımlar puanları paylaştı.
5. dakikada Trabzonspor'un hızlı geliştirdiği hücumda Malheiro'dan pası alan Trezeguet ilk kontrolü yaptıktan sonra merkezden ceza alanına koşu yapan Cihan'ın önüne topu yuvarladı. Cihan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada serbest vuruşu kullanan Bardhi doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Nikolic, sağına gelen topa uzanıp kalesini gole kapatmayı başardı.
36. dakikada ön alan baskısı ile gelişen hücumda topla buluşan Manaj, ceza sahası yayının solundan kaleye topu gönderdi. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.
37. dakikada kaleci Uğurcan'ın kullandığı aut atışında Okay'a çarpan top Sivasspor'da kaldı. Topla buluşan Charisis, Pritchard'a pasını verdi. Pritchard penaltı noktası yakınından topu kaleye gönderdi ancak Uğurcan topu kornere çeldi.
54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca, penaltı noktasının sağında olan Bardhi'ye pası verdi. Bardhi'nin gelişine vuruşunu vuruşunda top auta çıktı.
61. dakikada Murat Paluli son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Uğur Çiftçi'nin şutu üst direğe çarparak dışarı gitti.
66. dakikada Charisis'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Azizbek'in şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
86. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Nikolic topu kornere çeldi.