|
Spor

MAÇ SONUCU | Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 0-0'lık sonuçla tamamlandı ve takımlar puanları paylaştı.

21:09 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 21:29 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrıldı.
Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 0-0'lık sonuçla tamamlandı ve takımlar puanları paylaştı.

Maçtan dakikalar;

5. dakikada Trabzonspor'un hızlı geliştirdiği hücumda Malheiro'dan pası alan Trezeguet ilk kontrolü yaptıktan sonra merkezden ceza alanına koşu yapan Cihan'ın önüne topu yuvarladı. Cihan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada serbest vuruşu kullanan Bardhi doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Nikolic, sağına gelen topa uzanıp kalesini gole kapatmayı başardı.

36. dakikada ön alan baskısı ile gelişen hücumda topla buluşan Manaj, ceza sahası yayının solundan kaleye topu gönderdi. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

37. dakikada kaleci Uğurcan'ın kullandığı aut atışında Okay'a çarpan top Sivasspor'da kaldı. Topla buluşan Charisis, Pritchard'a pasını verdi. Pritchard penaltı noktası yakınından topu kaleye gönderdi ancak Uğurcan topu kornere çeldi.

54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca, penaltı noktasının sağında olan Bardhi'ye pası verdi. Bardhi'nin gelişine vuruşunu vuruşunda top auta çıktı.

61. dakikada Murat Paluli son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Uğur Çiftçi'nin şutu üst direğe çarparak dışarı gitti.

66. dakikada Charisis'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Azizbek'in şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

86. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Nikolic topu kornere çeldi.



#Sivasspor
#Trabzonspor
#Süper Lig
11 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
"Hangi üniversiteye yerleştim?" sorusunun yanıtı için heyecanlı bekleyiş! YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024?