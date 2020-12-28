MİLLİ TAKIM

Mahalle maçlarına alınmıyordu, şimdi ay-yıldızlı formayı giyiyor

Doğuştan sağ bacağı gelişmediği ve kısa olduğu için mahallelerinde oynanan futbol maçlarında zaman zaman arkadaşları tarafından takıma alınmayan Salih Balli, şimdi Ampute Milli Takımı formasıyla ter dökmenin gururunu yaşıyor.

Haber Merkezi AA
Salih Balli, azmiyle herkese örnek oluyor.

Salih Balli, azmiyle herkese örnek oluyor.

Fotoğraf: Gülsem Adam / AA

Ailesiyle İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki Salih Balli, sağ bacağı gelişmediği ve kısa kaldığı için zor günler yaşasa da azmiyle bunun üstesinden gelmeyi bildi. Mahallelerinde oynanan futbol maçlarında zaman zaman kadroya alınmayan Balli, bir gün futbolda başarılı olacağı günlerin hayalini kurdu.

Üç yıldır ampute futbolda profesyonel olarak top koşturan Balli'nin bir yıl önce bacağı diz altından kesildi. Bu süreçte gösterdiği azim ve kararlılıkla Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer almayı başaran Balli, milli takımın Antalya'nın Kemer ilçesindeki kampında gayreti ve performansıyla göz doldurdu.

Hedeflerinden hiç vazgeçmedi

Balli yaptığı açıklamada, küçük yaştan beri futbolu çok sevdiğini ancak sağ bacağının gelişmemesi nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

Ayağındaki soruna rağmen arkadaşlarıyla mahalledeki futbol maçlarında top koşturmak istediğini aktaran Balli, "Arkadaşlarımla futbol oynamak istediğimde bana 'Sen oynayabilir misin?' diyor, bana top atmıyorlardı. Çok üzülüyordum" dedi.

Hedeflerinden hiç vazgeçmediğini, 14 yaşında profesyonel futbol hayatına atıldığını anlatan Balli, bir süre sonra acı vermeye başlayınca sağ bacağının diz altından kesildiğini, protez takıldığını dile getirdi.

Performansıyla milli takıma kadar yükseldi.
Performansıyla milli takıma kadar yükseldi.
AA

"Ampute takımı bana çok iyi geldi"

Balli, ilk dönemler ayağının kesilmesini kabullenemediğini ancak protezinin takılmasıyla daha rahat hareket etmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

  • "Profesyonel olmasa da ayağım kesilmeden önce düşe kalka arkadaşlarımla ara sıra da olsa futbol oynuyordum. Hep bir futbol takımında oynamak hayalimdi. En başından beri kendimce antrenmanlar yapıyordum, şimdi takımdayım. Artık takımın vazgeçilmezi olmak istiyorum. Ampute takımı bana çok iyi geldi. Daha önce beni takıma almayan arkadaşlarım şimdi antrenmanı sosyal medyadan paylaştığımda 'tebrikler, bravo, arkandayız' diye mesaj atıyor. Şimdi mahallede bile aranan futbolcu oldum."

Ampute Futbol Milli Takım arkadaşlarından çok şey öğrendiğini vurgulayan Balli, kendisi gibi ampute olanlarla oynamanın kendisine güç verdiğini kaydetti.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise Salih Balli'yi oynadığı bir maçta izlerken yetenekli olduğunu gördüğü için milli takıma davet ettiğini söyledi.

Balli'nin yetenekli bir oyuncu olduğunu ve takımla da uyumunu çok beğendiğini anlatan Çakmak, "Kendini geliştiren bir sporcu. Burada uzun yıllar oynayabilecek bir yeteneğe sahip" ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan Osman Çakmak'a: Kaptanımız sen üzülme
Erdoğan'dan Osman Çakmak'a: Kaptanımız sen üzülme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Takımımızın Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda elde ettiği ikinciliği tebrik etti. Erdoğan, Angola karşısında kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşayan takım kaptanı Osman Çakmak'a da mesaj gönderdi.Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında Milli Takım ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Ampute Milli Takımımız penaltı atışlarında maalesef 5-4 yenilerek dünya ikincisi oldu. Aslında maç boyunca üstünlüğü vardı ama buna rağmen iş penaltılara kaldı. Penaltılarda 5-4 mağlup olduk. Kaptanımız, gazimiz Osman Çakmak kardeşimiz tabii ki çok üzüldü. Osman, üzülme... Futbolda galibiyet, hak ama mağlubiyet de hak. Sen artık bunları bilen bir gencimizsin. Avrupa şampiyonu olduk, bunda dünya ikincisi olduk. İnşallah bundan sonra dünya şampiyonu oluruz. Şahsım ve milletim adına Ampute Milli Takımı'nı kutluyoruz."

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Marius Sumudica'dan 'yeni sözleşme' açıklamas...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.