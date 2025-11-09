Premier Lig'in 11. haftasında gözler Etihad Stadyumu'na çevriliyor. Manchester City, zirve yarışındaki en büyük rakiplerinden Liverpool’u ağırlayacak. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev mücadelenin detayları...





Premier Lig’de heyecan 11. hafta ile devam ediyor. Son yılların en çekişmeli rekabetlerinden birine sahne olan Manchester City ile Liverpool, bir kez daha karşı karşıya geliyor. Zirve yarışının kaderini doğrudan etkileyecek olan bu karşılaşma, hem teknik direktörler hem de yıldız futbolcular açısından büyük önem taşıyor.





Manchester City zirve takibini sürdürmek istiyor

Sezona istikrarlı bir başlangıç yapan Manchester City, topladığı 19 puanla Liverpool’un bir puan önünde yer alıyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, Etihad Stadyumu’nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak ve galibiyetle farkı açmak istiyor. Takımın yıldız golcüsü Erling Haaland, bu sezonki performansını Liverpool karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.





Liverpool kötü gidişi durdurmak istiyor

Son haftalarda aldığı beklenmedik mağlubiyetlerle puan kayıpları yaşayan Liverpool, deplasmanda moral arıyor. Arne Slot yönetimindeki kırmızılar, güçlü rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Takımın yıldız ismi Mohamed Salah ve yeni transfer Florian Wirtz, maçın kilit oyuncuları arasında gösteriliyor.





Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’in 11. haftasında oynanacak dev mücadele, 9 Kasım Pazar günü saat 19.30’da başlayacak. Etihad Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.





Muhtemel 11’ler

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Silva, Foden, Doku; Haaland

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike





Dev maçta gözler yıldızlarda olacak

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda büyük çekişme yaşanmıştı. Bu kez de sahada yıldızlar geçidi olacak. Haaland ile Salah’ın gol düellosu, Foden ve Szoboszlai’nin orta saha mücadelesi maçın kaderini belirleyecek.

Premier Lig puan durumu



