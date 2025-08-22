Manchester City Ruben Dias'ın sözleşmesini uzattı

Portekizli futbolcu, kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Bugün inanılmaz mutluyum. Manchester City, olmak istediğim yer. Sporun zirvesinde, kupalar için mücadele eden bir kulüp. Kulübün hedefleri benim hedeflerimle mükemmel bir uyum içinde ve bir futbolcu olarak bundan daha iyi bir şey olamaz. Burada kazandığımız kupaları ve oynadığımız futbolu düşündüğümde, başka bir yerde oynamayı hayal edemiyorum." ifadelerini kullandı.