BUNDESLİGA

Dortmund'un yeni transferi Jude Bellingham kimdir?

Manchester United istedi Dortmund kaptı

Borussia Dortmund, İngiliz ekibi Birmingham City'de forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Jude Bellingham'ı 25 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Jude Bellingham, Dortmund formasını sırtına geçirdi.

Jude Bellingham, Dortmund formasını sırtına geçirdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı renklerine bağladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Birmingham City'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için Alman ekibinin 25 milyon euro bonservis ödediği, futbolcunun yıllık 3 milyon euro kazanacağı basına yansıdı.

Birmingham City ile geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Bellingham, 4 gol attı.

  • İngiliz futbolcunun takıma 30 Temmuz'da katılacağı ve 22 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'da bir dönem kapandı: Selçuk İnan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.