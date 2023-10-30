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Spor

Manchester United - Manchester City: 0-3 |ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 10'uncu haftasındaki derbi maçta Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 yendi. City'nin gollerini Erling Haaland (2) ve Phil Foden kaydetti. Manchester United - Manchester City maçının özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

10:38 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Manchester City

Manchester City

Manchester United, İngiltere Premier Lig 10. hafta derbi karşılaşmasında deplasmanda Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.


City, bu sezon ligdeki 8'inci galibiyetini alırken puanını 24 yaptı. United ise 5'inci mağlubiyetini yaşadı ve 15 puanda kaldı.




Maçın hikayesi:

Premier Lig'in 10'uncu haftasında Manchester derbisinde Manchester United, Manchester City'yi Old Trafford'da konuk etti.


Konuk ekip baştan sonra üstün oynadığı karşılaşmada ilk yarıyı Erling Haaland'ın penaltıdan 26'ncı dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.


İkinci yarıda bir kez daha sahneye çıkan Haaland, 49'uncu dakikada durumu 2-0 yaptı.


Maçın 80'inci dakikasında Phil Foden'ın bulduğu golle City, ezeli rakibini 3-0 mağlup etti. Mücadelede milli kaleci Altay Bayındır yedek bekledi.








#Premier Lig
#Manchester United
#Manchester City
41 dakika önce
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