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Manisa Futbol Kulübü bir maç sonra tarihe geçebilir

Bu sezon Türkiye'de namağlup tek ekip olan Manisa Futbol Kulübü, son hafta Sarıyer'e de yenilmezse 29 yıl sonra bir ilki başarmış olacak.

Haber Merkezi DHA
Manisa Futbol Kulübü bir maç sonra tarihe geçebilir
Manisa ekibi şampiyonluk kupasına kavuştu.

2. Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluğu garantileyen Manisa Futbol Kulübü, tarihe geçmenin yalnız bir maç uzağında. Bu sezon oynadığı 35 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik alan Manisa FK, pazar günü son maçında Sarıyer'e de yenilmezse Türkiye'de yıllar sonra namağlup şampiyon olan ilk takım olacak.

Daha önce Beşiktaş, o dönemki adı 1. Lig olan Süper Lig'de 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaşmıştı. Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda ligi namağlup bitirmesine rağmen ikinci olmuştu.

"Hedefimiz namağlup bitirmek"

"Gurur dolu bir şampiyonluk, içinde çok şeyin olduğu bir şampiyonluk" yaşadık diyen teknik direktör Serkan Özbalta, "Bu oyuncu grubu çok özel bir grup. Namağlup şampiyonluk kupamızı aldık. Beşiktaş namağlup şampiyon olduğu 1991-1992 sezonunda ligi 30 maç üzerinden bitirdi ama biz onu egale ettik. Şu ana kadar 35 maç yaptık. Niyetimiz Sarıyer maçını da kaybetmeden namağlup bitirmek. Çok özel bir şampiyonluk oldu ve bunu katmerleyecek maçı da pazar günü oynayacağız. Manisalılar tribünde bizi destekleyemedi ama kalplerinin bizimle oluğunu biliyorduk. Bu şampiyonluk Manisa'ya armağan" dedi.

"Manisa'yı özlediği Süper Lig'e kavuşturacağız"

Manisa Futbol Kulübü sezon başından beri zirveyi hiç bırakmadığı ligde şampiyonluk kupasına kavuşup adını TFF 1. Lig'e yazdırırken futbolcular büyük sevinç yaşadı. Takım kaptanı Nizamettin, kupa töreninde, "Şampiyonluğu hak ettiğimiz çok güzel bir sezon geçirdik. Ligi namağlup bitirme hedefimiz var. İnşallah bunu başaracağız. Yıllar sonra namağlup şampiyon olacağız" diye konuştu.

Takımın en tecrübeli isimlerinden Mehmet Güven, "Rüya gibi bir sezon oldu. Güzel bitti. Ligi domine etmiş bir şekilde hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. İnşallah burada bırakmayacağız. Seneye Manisa'yı özlediği Süper Lig'e kavuşturacağız" açıklamasını yaptı.

Üç yılda zirveye

2018'de 3. Lig'den tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkan Manisa FK, 2019'da Play-Off'ta yarı final, geçen sezon ise final oynayıp seri penaltılarla 1. Lig'i ıskalamıştı. Siyah-beyazlı kulüp, bu sezon ise işi Play-Off'a bırakmadan şampiyonluk hedefine uzak ara ulaştı.

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