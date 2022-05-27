Marco Silva'dan Fenerbahçe itirafı: Valizim kapıda hazır bekliyordu

Geride bıraktığımız sezon başında birçok teknik adamla görüşen Fenerbahçe, Vitor Pereira ile anlaşma sağlamıştı. Fakat 17. hafta sonunda Portekizli hoca ile yollar ayrılmıştı.
"Valizim kapıda hazır bekliyordu"
O süreçte Marco Silva ile anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler, son dakikada gelen bir teklif nedeniyle Portekizli hocayı takımın başına getirememişti. Marco Silva İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü açıkladı.
- Silva, "Fenerbahçe için valizim kapıda hazır bekliyordu. Daha sonra Fulham'da insanların, bana ve yardımcılarıma yaklaşımı, projeyi sunma şekilleri ve kulüpten bildiklerim ile birlikte farklı bir karar vermemi sağladı" ifadelerini kullandı.