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Marco Silva'dan Fenerbahçe itirafı: Valizim kapıda hazır bekliyordu

Teknik direktör konusunda Jorge Jesus ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, birkaç gün içerisinde bu anlaşmayı resmen açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz sezon başında yine bir Portekizli hoca Marco Silva ile görüşmüş fakat sonuç alamamıştı. 44 yaşındaki teknik direktör, İngiliz basınına Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marco Silvadan Fenerbahçe itirafı: Valizim kapıda hazır bekliyordu
Marco Silva'nın Fulham ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Geride bıraktığımız sezon başında birçok teknik adamla görüşen Fenerbahçe, Vitor Pereira ile anlaşma sağlamıştı. Fakat 17. hafta sonunda Portekizli hoca ile yollar ayrılmıştı.

"Valizim kapıda hazır bekliyordu"

O süreçte Marco Silva ile anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler, son dakikada gelen bir teklif nedeniyle Portekizli hocayı takımın başına getirememişti. Marco Silva İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü açıkladı.

  • Silva, "Fenerbahçe için valizim kapıda hazır bekliyordu. Daha sonra Fulham'da insanların, bana ve yardımcılarıma yaklaşımı, projeyi sunma şekilleri ve kulüpten bildiklerim ile birlikte farklı bir karar vermemi sağladı" ifadelerini kullandı.

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