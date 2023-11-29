Mauro Icardi'nin sayılmayan golü sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Manchester United ile oynadığı maçta Icardi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Yarı otomatik ofsayt sisteminden gelen görüntü ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Eski hakemlerden Fırat Aydınus da çok az bir farkla verilen ofsayt kararına 'bu kadar farkla mı?' şeklinde tepki gösterdi. Yapılan değerlendirmeye göre Icardi'nin ofsayt pozisyonunda Arjantinli yıldızın kulağı ve omuz başı ofsayt olarak belirlendi.