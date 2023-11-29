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Spor

Mauro Icardi'nin sayılmayan golü sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Manchester United'a ilk yarının son bölümünde attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Pozisyonun yarı otomatik ofsayt sistemindeki görüntüsü ekranlara geldikten sonra tartışmalar yaşandı. Yapılan değerlendirmeye göre Icardi'nin kulağı ve omuz başı ofsayt olarak belirlendi.

21:52 - 29/11/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Galatasaray-Manchester United maçında tartışılan ofsayt pozisyonu.

Galatasaray-Manchester United maçında tartışılan ofsayt pozisyonu.

Galatasaray'ın Manchester United ile oynadığı maçta Icardi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Yarı otomatik ofsayt sisteminden gelen görüntü ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Eski hakemlerden Fırat Aydınus da çok az bir farkla verilen ofsayt kararına 'bu kadar farkla mı?' şeklinde tepki gösterdi. Yapılan değerlendirmeye göre Icardi'nin ofsayt pozisyonunda Arjantinli yıldızın kulağı ve omuz başı ofsayt olarak belirlendi.

Galatasaray-Manchester United maçının ilk yarısı deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.



#Galatasaray
#Manchester United
#UCL
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