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Spor

Mecidiyeköy'deki bomba ihbarı nedeniyle metrobüs boşaltıldı: Galatasaray talepte bulunabilir

Şişli-Mecidiköy metrobüs duraklarında geçtiğimiz saatlerde bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Galatasaray-Kasımpaşa maçına gidecek taraftarlar için seferlerin aksaması stada ulaşımı zorlaştırdı. Diğer taraftan Galatasaray'ın maçın geç başlatılması için TFF'den talepte bulunacağı söyleniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Mehmet Onur Nizamoğlu
20:00 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gayrettepe Metro'da taraftarların oluşturduğu kalabalık ve kuyruk.

Gayrettepe Metro'da taraftarların oluşturduğu kalabalık ve kuyruk.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, bu akşam Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile başlayacak. Diğer taraftan Mecidiyeköy'de yapılan bomba ihbarı maç öncesi stadyuma ulaşımı etkiledi.


Mecidiyeköy'deki bir şüpheli paket sebebiyle metrobüs durağı boşaltıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. İstanbul'da Mecidiyeköy'de şüpheli paket ihbarı üzerine metrobüs durağında ve çevresinde izdiham oluştu. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan paketten hırdavat malzemeleri çıktı.


Ancak kalabalık nedeniyle insanlar alandan uzaklaşmak isterken izdiham yaşandı. Köprüde ve istasyonda uzun kuyruklar oluştu. Diğer taraftan Galatasaray-Kasımpaşa maçında tribünde yer alacak taraftarlar da bu gelişmeden etkilendi. Söylentilere göre maçın başlamasına dakikalar kala Galatasaray'ın TFF'den, taraftarların stadyuma ulaşımının etkilenmesi üzerine maçın başlama saatinin ertelenmesi yönünde talepte bulundu.


Konuyla ilgili TFF veya Galatasaray'dan bir açıklama gelmedi.



#Trendyol Süper Lig
#Galatasaray
#Kasımpaşa
#Bomba İhbarı
32 dakika önce
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