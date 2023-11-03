Mecidiyeköy'deki bomba ihbarı nedeniyle metrobüs boşaltıldı: Galatasaray talepte bulunabilir

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, bu akşam Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile başlayacak. Diğer taraftan Mecidiyeköy'de yapılan bomba ihbarı maç öncesi stadyuma ulaşımı etkiledi.





Mecidiyeköy'deki bir şüpheli paket sebebiyle metrobüs durağı boşaltıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. İstanbul'da Mecidiyeköy'de şüpheli paket ihbarı üzerine metrobüs durağında ve çevresinde izdiham oluştu. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan paketten hırdavat malzemeleri çıktı.





Ancak kalabalık nedeniyle insanlar alandan uzaklaşmak isterken izdiham yaşandı. Köprüde ve istasyonda uzun kuyruklar oluştu. Diğer taraftan Galatasaray-Kasımpaşa maçında tribünde yer alacak taraftarlar da bu gelişmeden etkilendi. Söylentilere göre maçın başlamasına dakikalar kala Galatasaray'ın TFF'den, taraftarların stadyuma ulaşımının etkilenmesi üzerine maçın başlama saatinin ertelenmesi yönünde talepte bulundu.





Konuyla ilgili TFF veya Galatasaray'dan bir açıklama gelmedi.







